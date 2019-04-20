قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، إن التعديلات الدستورية استحقاق دستوري يتناسب مع المرحلة الحالية، والإقبال كبير من المصريين الوطنيين الشرفاء.

وشدد على أن المشاركة واجبة سواء كان التصويت بنعم أو لا، مضيفا"أنا شخصيا أوافق على التعديلات الدستورية، وأدعو أبنائي وطلابي وتلاميذي وزملائي أن يشاركوا حتى ولو كان التصويت بـ لا".

وأضاف الشربيني، خلال حديثه مع محمد جمال، مراسل قناة "TEN" أن الدستور ليس قرآنا أو كتابا مقدس، فالدستور يوضع لتنظيم حياة الناس في مرحلة، وعندما تتغير الظروف يتم تعديله، موضحًا أن التعديلات تصب في صالح الدولة الوطنية، ونحن في حاجة لتثبيت أركان الدولة، في المخاطر التي تمر بها مصر في الداخل والخارج ويعملها الجميع.

وتابع الشربيني، أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية تثبت للعالم أننا شعب متحضر، ومايحدث إرادة الشعب وليس مجرد إرادة طرف دون الآخر.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.