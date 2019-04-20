أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشيخ زايد الفندقية بمدينة الشيخ زايد.

وأكد مدبولي أنّ المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، واجب وطنيّ يجب أنّ يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل.

ودعا رئيس الوزراء جُموع المصريين ممّن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، قائلا: "المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار والديمقراطية التي نعيشها حاليا"، مشيرا إلى أنّ الحكومة وفرت اللوجستيات والتأمين الكامل لأداء المواطن بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.