قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات في الهيئة تابعت منذ اللحظات الأولى فتح أبواب التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الشريف، في مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن لجان في القاهرة بالجمالية والعبور، وجنوب سيناء وشرم الشيخ وعتاقة، طلبت تدعيم بالقضاة بسبب كثافة إقبال المواطنين الكبيرة عليها.

وتابع الشريف، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحا، عدا ما بين لجنيتن وثلاثة في كل من محافظتي "المنيا، الفيوم"، ومدينة المنصورة، بسبب مواجهة بعض القضاة صعوبات في الوصول إلى اللجان البعيدة، رغم الحرص أن يكون كل قاض في مكان قريب من إقامته، ولكن على الساعة التاسعة و45 دقيقة انتظم التصويت في جميع اللجان.

واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلًا عن إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.