أدلى الكابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة ليسيه بالمعادي بمحافظة القاهرة.

وقال السيد لـ"الوطن" إنه حرص على الإدلاء بصوته منذ الصباح الباكر، منوها بأن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني على كل مصري.

وبدأ العديد من المواطنين التوافد أمام لجان الاستفتاء بمحيط منطقة المعادي ودار السلام بمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى التي أعقبت انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتنتشر في شوارع المعادي ودار السلام، إعلانات لتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب حرص العديد من المواطنين على رفع أعلام مصر في سياراتهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.