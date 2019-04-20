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الخطايا العشر لـ«الخطيب»

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مسيرة طلابية لجامعة أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

مسيرة طلابية لجامعة أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

برلماني: المصريون يكتبون تاريخا جديدا بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري

برلماني: المصريون يكتبون تاريخا جديدا بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري

بالصور| إقبال كثيف على لجان الاستفتاء في جنوب سيناء

بالصور| إقبال كثيف على لجان الاستفتاء في جنوب سيناء

عجوز تدعو الشباب للاستفتاء على الدستور: انزلو علشان نعيش في أمان

عجوز تدعو الشباب للاستفتاء على الدستور: انزلو علشان نعيش في أمان

"الوطنية للانتخابات": طباعة بطاقات بطريقة "برايل" لمشاركة المكفوفين

"الوطنية للانتخابات": طباعة بطاقات بطريقة "برايل" لمشاركة المكفوفين

وفد منظمة "ماعت" يتفقد لجان الاستفتاء بشبين الكوم

وفد منظمة "ماعت" يتفقد لجان الاستفتاء بشبين الكوم

اختيارات الوطن

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"فرقهم العمر وجمعهم الحلم".. كبار سن وأطفال يشاركون بالاستفتاء بالمنيب

"فرقهم العمر وجمعهم الحلم".. كبار سن وأطفال يشاركون بالاستفتاء بالمنيب

"نجار وحداد ونقاش" في مهمة وطنية: لو الاستفتاء كل يوم هنشارك

"نجار وحداد ونقاش" في مهمة وطنية: لو الاستفتاء كل يوم هنشارك

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور

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