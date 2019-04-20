وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في إحداث التنمية والازدهار بمصر.

وقال "زين الدين" في بيان صادر عنه، اليوم، "لقد كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب صادقا وعلى حق، عندما أقسم أن مؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي ليس لهما أي صلة بالتعديلات الدستورية".

وتابع: "الواقع والتاريخ يؤكدان لكل المصريين أن الرئيس السيسي لم يسع أبداً للسلطة، وإنما جرى استدعاؤه من الشعب المصري العظيم، ولم يكن أمامه أي طريق سوى الاستجابة لأنه رجل دولة من طراز فريد، وكلنا نعرف من هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل ليلا ونهارا، وليس له أي مصلحة خاصة أو شخصية لا في الماضى أو الحاضر أو المستقبل، وكل همه تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لمصر وشعبها والحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا".

وأضاف: "الرئيس السيسي لم يناشد الشعب المصري لممارسة حقوقه السياسية بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وترك الشعب المصري ليأخذ قراره كيفما يشاء وأعتقد ان ذلك الأمر بمثابة تأكيد واضح وصريح على صدق الدكتور علي عبد العال بأن الرئيس السيسي ليس له أي صلة بهذه التعديلات الدستورية".

وأكمل: "أتوجه بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذي توافد منذ الصباح الباكر اليوم على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ليقول كلمته النهائية في هذه التعديلات التي لقيت تأييدا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، ليقول أمام صناديق الاستفتاء وبأعلى صوته نعم، مليون نعم للتعديلات الدستورية، نعم للاستقرار واستكمال إنجاز المشروعات القومية الكبرى، نعم ومليون نعم للقائد الزعيم البطل حبيب المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بحب وتقدير كبيرين لدى قلوب وعقول كل المصريين".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.