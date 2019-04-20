وفرت محافظة القليوبية، بقيادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، أتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق النائية بالمحافظات إلى اللجان الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك تسهيلا على المواطنين في التنقل بالقري والمدن للوصول إلى اللجان الخاصة بهم، حيث يبلغ عدد المقرات الانتخابية بالمحافظة 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعدادا للاستفتاء، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة في هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.