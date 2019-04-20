قال الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الشرقية إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك على مدار الـ24 ساعة، خلال أيام الاستفتا.

وأضاف "سليم" أن الساعات الأولى لانطلاق عملية الاستفتاء شهدت إقبالا ملحوظ من جانب الناخبين بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن تقديم خدمة "اعرف لجنتك" من أمام جميع المدارس المتواجد بها لجان الاقتراع، للتسهيل على الناخبين لمعرفة أماكن لجانهم.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي أحد قيادات الحزب بالمحافظة إن اللجان الانتخابية بمراكز "الحسينية، وديرب نجم وههيا والقنايات وبلبيس" شهدت إقبالا ملحوظا من جانب المترددين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، وسط حالة من الفرحة لمشاركتهم في العرس الديمقراطي.

وأشارت" الرفاعي" إلى أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري له حق التصويت لاستقرار الدولة المصرية، والتي تستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسؤولياته في سبيل رفعتها واستمرارها في ظل دستور يكفل الحرية للجميع بالتعبير عن رأيهم.

واوضحت أن الحزب سعى لتوفير كافة أوجه الراحة على الناخبين أمام جميع لجان المحافظة، من خلال نقط تمركز لشوادر وخيام بمظلات، بها تجهيزات وتقنية إلكترونية، لاستخراج الرقم الانتخابي، من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات، وكذلك حرص الحزب على وجود متخصصين بالقانون بين الشباب لشرح أي مادة قد يكون بها لبس على الناخب.

المحافظة شهدت استعداد 4 ملايين و284 ألف و983 ناخب وناخبة، من لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء، أمام 1027 مركز انتخابي يستوعب 1159 لجنة فرعية بمحافظة الشرقية.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.