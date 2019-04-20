أدلى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بلجنته بمسقط رأسه بمركز أبو حمص بالبحيرة.

ووجه "مخيون"، أعضاء حزب النور على مستوى المحافظة، في بيان له اليوم، بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن يقوم كل عضو بدوره.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.