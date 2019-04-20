تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريراً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري (يناير ـ مارس 2019)، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وسمعة ومكانة المنتج المصري تأتي على رأس أولويات المصلحة خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن حرص مصلحة الرقابة الصناعية على مواجهة كافة أساليب الغش والتدليس وأحكام الرقابة على المصانع والحد من تداول أية منتجات ضارة سواء كانت منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح المناسترلي، أن الرقابة الصناعية تعمل على توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية وعلى درجة عالية من الجودة والتنافسية.

وأشار أن المصلحة قامت خلال شهر مارس الماضى بإجراء 1230 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات ليصل اجمالى عدد الحملات التي قامت المصلحة بتنفيذها خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3 آلاف و469 حملة والتي أسفرت عن توجيه خطابات للجهات الإدارية بشأن 358 مصنعا وتوجيه الإنذار لـ515 مصنعاً مخالفا.

وأوضح أنه تم إجراء 2744 دراسة فنية متخصصة للسماح المؤقت والدروباك ومستلزمات الإنتاج منها 1752 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك، و991 دراسة فنية ومتنوعة ودراسة في مجال مستلزمات الإنتاج ليصل إجمالى عدد الدراسات التي تم إعدادها خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5 آلاف و840 دراسة.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي، أن المصلحة قامت بترخيص 414 مرجل بخاري وآلة حرارية ليصل إجمالي ما تم ترخيصه منذ مطلع العام الجاري إلى 1180 مرجل، كما تم اعتماد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ليصل إجمالي عدد المراكز المعتمدة إلى 283 مركز خلال الـ3 أشهر.

كما تم تسجيل 10 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف ليصل اجمالى عدد المطابع المسجلة إلى 23 مطبعة خلال الـ3 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 310 استفساراً و116 شكوى ليصل إجمالي الاستفسارات والشكاوى التي تلقتها المصلحة خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 795 استفساراً و348 شكوى.