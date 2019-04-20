أدلى المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة المعهد الابتدائي بالمعادي، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن.

وأشار صلاح إلى أن العاملين بالشركة في الداخل والخارج شاركوا بشكل كبير ومشرف في التصويت على التعديلات الدستورية، وأن الشركة تنظم انتقال العاملين في مواقع العمل المختلفة إلى لجان الاستفتاء لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطنى.

وأشاد صلاح بالمجهودات الكبيرة التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وسط تأمين من القوات المسلحة والشرطة لتسهيل عملية المشاركة.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.