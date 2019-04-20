أدلى المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق؛ بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منذ قليل؛ بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة النبوية الابتدائية بالساحل في شبرا مصر بمحافظة القاهرة.

وقال الفضالي، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطني يكفله الدستور لكل مواطن وواجب وطني على كل مصري غيور على بلده، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار ونواكب متطلبات المرحة القادمة.

وأكد الفضالي، على عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التي تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء والعزوف عنه، الأمر الذي يعد خيانة للأمانة التي يتحملها كل مواطن تجاه بلده.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.