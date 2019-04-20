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الخطايا العشر لـ«الخطيب»

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بالأعلام.. محطتا مصر وسيدي جابر تتزينان لاستقبال المصوتين بالإسكندرية

بالأعلام.. محطتا مصر وسيدي جابر تتزينان لاستقبال المصوتين بالإسكندرية

محافظ المنيا يدلي بصوته في الاستفتاء.. ويدعو المواطنين للمشاركة

محافظ المنيا يدلي بصوته في الاستفتاء.. ويدعو المواطنين للمشاركة

عاملون بالعاصمة الإدارية يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

عاملون بالعاصمة الإدارية يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

تركيا: مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

تركيا: مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

محافظ القاهرة يتفقد لجنة المدرسة التوفيقية بروض الفرج

محافظ القاهرة يتفقد لجنة المدرسة التوفيقية بروض الفرج

"أوقاف بورسعيد" تحشد العاملين بالسيارات وتحث المواطنين على الاستفتاء

"أوقاف بورسعيد" تحشد العاملين بالسيارات وتحث المواطنين على الاستفتاء

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"شارك وتوصيلتك عليا".. سائق ميكروباص يخصص ساعة "ببلاش" لنقل المصوتين

"شارك وتوصيلتك عليا".. سائق ميكروباص يخصص ساعة "ببلاش" لنقل المصوتين

حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

"فاطمة" بصحبة ابنتها وحفيدتها لمساعدة الناخبات: "بعلمهم حب البلد"

"فاطمة" بصحبة ابنتها وحفيدتها لمساعدة الناخبات: "بعلمهم حب البلد"

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"فرقهم العمر وجمعهم الحلم".. كبار سن وأطفال يشاركون بالاستفتاء بالمنيب

"فرقهم العمر وجمعهم الحلم".. كبار سن وأطفال يشاركون بالاستفتاء بالمنيب

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