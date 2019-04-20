أدلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 14 بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين.

وأعرب "المصيلحى" عن فخره وسعادته كمصري شارك في الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية كتمثيل للمواطن بسبب الانجازات التي تحققت مع أهمية أن يكون الدستور متواكب مع التطورات خاصة وأن الدستور في عام 2014 جاء في توقيت حرج.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تعد رسالة للعالم بأننا في مرحلة استقرار، وبالتالي نستطيع إنجاز مع بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس لجمهورية في الكثير من المجالات المختلقة سواء في البنية التحية أو التشريعية ومجالات الصحة والتعليم والتجارة الداخلية وغيرها في مختلف المجالات وكذلك على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في منظومة الدعم.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناشد "المصيلحى" المصريين بالخروج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تكون رسالة واضحة العالم بان الشعب المصري عريق وعظيم ويستاهل كل خير وان ذلك استقرار للوطن واستكمال الانجازات التى شهدتها البلاد فى عهد القيادة السياسة الحالية ، كما ان حرص المواطنين على المشاركة بهذا الشكل يظهر مصر بشكل يليق بها أمام العالم ،كما ان ذلك يعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية والعربية .

وتقدم المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس النواب والساده النواب على جهودهم في اخراج هذه التعديلات والحكومة على دورها في تأمين عملية الاستفتاء معرباً عن تفائلة بالإصلاحات الاقتصادية التي تحققت وان العشر سنوات القادمة ستشهد مزيد من الإنجازات والمشروعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.