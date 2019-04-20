تمشي في طريقها متكئة على كتف حفيدها في طريقها للجنتها الانتخابية للمشاركة في التعديلات الدستورية الجديدة.

"سبتينة ذكى محمد"، البالغة من العمر 81 عاما، شاركت في التصويت على التعديلات الدستورية في لجنتها بمدرسة النور الإسلامية بمنطقة أرض اللواء.

"المشاركة دا حق البلد عليا"، هكذا وصفت سبتينة مشاركتها لـ"الوطن"، مضيفة أن تواجدها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني لابد من تنفيذه.

واصطحبت السيدة الثمانينية حفيدها برفقتها لعدة أسباب عددتها في حديثها: "مبقدرش أمشي لوحدي فبتسند عليه في الطريق، وكمان عشان يتعلم من صغره ويشارك في المناسبات دي".

واختتم "سبتينة"، حديثها بأنها تتمنى أن تظل مصر في تقدم وازدهار، وتطلب من الجميع استخدام حقوهم الدستورية في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

وعلى جانب آخر من "سبتينة"، وقف رجال القوات المسلحة سندًا آخر لكبار السن، وظهروا بينما يقدمون المساعدة لسيدة مسنة تجد صعوبة في الحركة، معينين إياها على الصعود حتى صندوق الاقتراع، بمدرسة النور الاسلامية بمنطقة أرض اللواء، ثم توفير وسيلة مواصلات لها تعيدها لمنزلها.