تسجيل الدخول
الخطايا العشر لـ«الخطيب»

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء يتابع الاستفتاء بالقليوبية.. والمحافظ: الإقبال جيد

رئيس الوزراء يتابع الاستفتاء بالقليوبية.. والمحافظ: الإقبال جيد

إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهري السترات الصفراء في فرنسا

إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهري السترات الصفراء في فرنسا

منتدي "جالس" الأوغندي: نتعهد بنقل مميزات تجربة مصر بالاستفتاء لأفريقيا

منتدي "جالس" الأوغندي: نتعهد بنقل مميزات تجربة مصر بالاستفتاء لأفريقيا

طابور أمام "شبرا للغات" انتظارا لإعادة فتح اللجان بعد الاستراحة

طابور أمام "شبرا للغات" انتظارا لإعادة فتح اللجان بعد الاستراحة

مدبولي: وصلنا للشباب عبر "السوشيال ميديا".. وسعيد بـ"إعلامي الوزراء"

مدبولي: وصلنا للشباب عبر "السوشيال ميديا".. وسعيد بـ"إعلامي الوزراء"

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بلجان الاستفتاء في الداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بلجان الاستفتاء في الداخلة

اختيارات الوطن

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

على نغمات "بشرة خير".. فتيات شبرا يرفعن أعلام مصر أمام لجان التصويت

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

بالصور| حفيدة سحر نصر "أعز الولد".. "لينا" تميمة حظها ورفيقة المشروعات والاستفتاء

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

مدبولي والصندوق.. 3 مرات تصويت في "الإسكان" والأولى "رئيسا للوزراء"

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

"خليك إيجابي وشارك".. 'توك توك" لنقل الناخبين بالمجان أمام لجان شبرا

الأكثر قراءة

عاجل