قال السفير حازم رمضان، القنصل المصري العام في جدة بالمملكة العربية السعودية، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم يشهد إقبالا كثيفا أكثر من الأمس، وهناك تدفق وحركة مستمرة للناخبين من أبناء الجالية المصرية، ومن المتوقع زيادة التوافد بعد انتهاء مواعيد العمل.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أبناء الجالية المصرية لديهم وعي عالي جدا حول المشاركة في استفتاء الدستور، مؤكدا على أن الفاعليات الاحتفالية التي تنظم أمام السفارة هي فاعليات تلقائية يقوم بها أبناء الجالية.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، أمس الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الاثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.