أدلى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى الثانوية القديمة بنات سابقا بشبين الكوم ، هذا وقد قام المحافظ يرافقه اللواء جمال أبو اسماعيل مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، واللواء سعدالدين مصطفى رئيس أركان حرب المدرعات ، واللواء ياسر حسن أبو سنة مساعد مدير المدرعات ، واللواء عزالدين حسين رئيس أركان إدارة المدفعية بتفقد اللجان الموجودة بالمدرسة للإطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقوات تأمين اللجان ،كما تم تفقد لجان مدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بنين وحرص المحافظ على مصافحة جموع الناخبين والتقاط الصور التذكارية معهم .

وقد وجه محافظ المنوفية الدعوة للمواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم لتحقيق أعلي نسب مشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا على أن المنوفية بلد الانتماء والوطنية وهى من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بمحافظة المنوفية (2 مليون 621 ألف ) مواطن علي مستوي المحافظة ، ويوجد بها 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركز إنتخابى .