قال المستشار وائل فرحات، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مجلس الدولة، إن غرفة متابعة عمليات النادي برئاسة المستشار سمير البهي، رصدت تواجد رؤساء اللجان الفرعية من قضاة المجلس في اللجان قبل بدء التصويت بفترة كافية للتجهيز لعملية الاقتراع.

وأكد أن عملية التصويت انتظمت منذ الساعات الأولى وحتى الآن في ظل تواجد مكثف من الناخبين في مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، في ظل سماح الهيئة الوطنية للانتخابات للوافدين بالتصويت في أقرب لجنة فرعية.

وأضاف: رصدت الغرفة وجود تعاون كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان والتزامهم بعمليات التأمين في ظل التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان من القضاة ودون تدخل في العملية الانتخابية، وهو ما انعكس على صورة العملية الانتخابية بأكملها والتي تجري في أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين".

وتابع: "الغرفة منعقدة على مدار الأيام الثلاثة الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، برئاسة المستشار سمير البهي، وعضوية المستشار أيمن حجاج، أمين الصندوق، والمستشار إيهاب إسماعيل، السكرتير العام لمتابعة القضاة وتوفير سبل الراحة لهم في سبيل الأداء بمهمتهم الوطنية".

وأكمل: "يؤكد النادي على أن مشاركة قضاة مجلس الدولة في الإشراف على الاستحقاقات الوطنية واجب وطني، لم ولن يتوانوا عنه في سبيل القيام برسالتهم في حماية المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي، ونناشد الجميع بعدم التأخر عن النزول والمشاركة في التصويت على التعديلات في ظل التواجد الأمني والقضائي، للرد على الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من الوطن".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.