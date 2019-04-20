ما بين الموروث والمكتسب، يحرص الأجداد على نقل خبراتهم وصفاتهم الإيجابية إلى أحفادهم، ويحرص العديد منهم على تعريفهم بـ"الوطن" وإكسابهم بالروح الوطنية منذ نعومة أظافرهم على اعتبارهم بذرة المستقبل، شعور لا يفرق بين الطبقات الاجتماعية فكلٌ استخدم الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإيصال تلك المعاني لأولاد أولادهم من خلال المشاركة.

في مشهد رسمي، يعتاد الوزراء على التوجه للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية، إلا أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لم ترد أن يمر الموقف دون أن يكون فارقًا في ذهن حفيدتها، فحرصت على اصطحاب "لينا"، لتعليمها أهمية المشاركة في المناسبات الوطنية، حسب تصريحها الذي أدلت به لـ"الوطن"، مؤكدة أنها رسالة لكل أم مصرية بضرورة تعليم أحفادها وأولادها عدم التقاعد عن تقديم الواجب الوطني.

ومن مصر الجديدة، حيث تعمدت "نصر" إرسال رسالة للأمهات، كانت "فاطمة" في حي السيدة زينب مصطحبة ابنتها وحفيدتها الصغيرة كعادتها في كل حدث سياسي منذ سنوات طويلة، فهي ترى في حضورها واجب وطني وحقها للمشاركة في رسم مستقبل أبنائها.

ولم يختلف الأمر في معظم اللجان الانتخابية، حيث كان حضور الأطفال واضح ما بين أبناء صغار أو أحفاد، يرتدون القبعات المزينة بألوان علم مصر، أو يرفعون أعلام صغيرة وآخرين يقفون إلى جوار ذويههم في طوابير طويلة ويرافقونهم للجان وأعينهم ترصد المشهد لتشب عليهم سنواتهم القادمة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.