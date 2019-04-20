نظم عمال شركة الحديد والصلب إحدي شركات قطاع الأعمال العام مسيرة حاشدة أثناء توجههم، اليوم، للتصويت علي التعديلات الدستورية.

وأكدت شركة الحديد والصلب، في بيان صحفي، أن اللجنة رقم 1 ومقرها مركزالتدريب بمدينه الحديد والصلب بالتبين شهدت حضور اللواء إيهاب محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إداره شركه الحديد والصلب، مع كافة العاملين وأعضاء النقابه بالشركه في احتفاليه كبيره خارج وداخل لجنه التصويت، وشارك الجميع في الاستفتاء علي الدستور.

وجاءت مشاركه جميع العاملين بالحديد والصلب وتوجههم إلي مقر اللجنه رقم 1 بمركزالتدريب بمدينه الحديد والصلب للإدلاء بأصواتهم علي التعديلات الدستوريه حرصا منهم علي استكمال مسيره التنميه والاستقرار والأمن والأمان .