أدلت الفنانة فاطمة عيد وابنتها المطربة شيماء الشايب، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل إحدى اللجان بمدينة السادس من أكتوبر، بصحبة والدها اللواء والشاعر شفيق الشايب.

"شيماء" قالت إن للفنان دور وطني، تجاه بلده ووطنه يجب أن يلتزم به ويكون قدوة لكل من حوله، وهذا ضروري تجاه مجتمعه، مشيرة إلى أن تفاعل الفنان مهم.

وعن رؤيتها لحالة اللجان أكدت: "شعرت بأن هناك حالة من الوطنية الكبيرة لدى المواطنين حتى البسطاء منهم ويعتبر عيدا وطنيًا".

وكانت شيماء قد طرحت مؤخرًا "ميني ألبوم" تحت عنوان "حاسة بيأس" على طريقة الفيديو كليب وتولى إخراجه المخرج منى رشدي، هندسة صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو، من انتاج ريتشارد الحاج.