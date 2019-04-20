عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يرصد دعم النظام التركي للمليشيات الإرهابية في طرابلس، واستعرض التقرير طرق تركيا لدعم الجماعات الإرهابية وتيار الإسلام السياسي في ليبيا بالمال والسلاح، وتقديم الدعم اللوجيستي لتلك الجماعات لتنفيذ خطة أنقرة في الأراضي الليبية.

وأوضح التقرير، أن التدخلات التركية في ليبيا أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وكذلك خدمة مشروع تيار الإخوان الإرهابي، فيما ذكرت القيادة السياسية الليبية أنها: " لن تتوانى عن استهداف أي شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر".

من ناحية أخرى، ذكر العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تنقل عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي، متهمًا ميليشيات طرابلس بالاستعانة بعناصر إرهابية لمواجهة تقدم الجيش الليبي.