شنت مصلحة الرقابة الصناعية 3469 حملة تفتيشية على المصانع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على سلامة المستهلك. وقال رئيس المصلحة، الكيميائى إبراهيم المناسترلى، فى بيان، إن «الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وسمعة ومكانة المنتج المصرى تأتى على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية، لذا نحرص على مواجهة جميع أساليب الغش والتدليس، وإحكام الرقابة على المصانع، والحد من تداول أى منتجات ضارة، سواء كانت منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمى».

"المناسترلى": ترخيص 1180 مرجلاً بخارياً واعتماد 283 مركز صيانة

وأضاف أن «الرقابة الصناعية»، التابعة لوزارة الصناعة، تعمل على توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وعلى درجة عالية من الجودة والتنافسية، مشيراً إلى أن المصلحة شنت خلال شهر مارس الماضى 1230 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات، ليصل إجمالى عدد الحملات التى شهدتها الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى إلى 3 آلاف و469 حملة، أسفرت عن توجيه خطابات للجهات الإدارية بشأن 358 مصنعاً، وتوجيه الإنذار لـ515 مصنعاً مخالفاً.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، أشار «المناسترلى» إلى أن المصلحة أصدرت تراخيص 414 مرجلاً بخارياً وآلة حرارية، ليصل إجمالى ما تم ترخيصه منذ مطلع العام الحالى إلى 1180 مرجلاً، كما تم اعتماد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، ليصل إجمالى المراكز المعتمدة إلى 283 مركزاً خلال ذات الفترة.