أدلي أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس، اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة اللواء فريد عزت الابتدائية.

وأكد رئيس المدينة أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية سواء بالإيجاب أو السلب تعد واجبا وطنيا مناشدا المواطنين، بالنزول للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بمدينة أبورديس يبلغ 5489 ناخبا.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا، بإجمالي 22 لجنة انتخابية، ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبًا مسجلين في الجداول الانتخابية.