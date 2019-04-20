شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء، بحضور اللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبهذه المناسبة العطرة حرص اللواء أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة باسم مواطنى أسوان لرئيس الجمهورية.

وأكد أن أهالى أسوان بمختلف قياداتهم الشعبية والتنفيذية يقفون دائما صفا واحدا وكتلة صلبة خلف القيادة السياسية، لاستكمال مسيرة التعمير والبناء والتنمية الشاملة فى مختلف المجالات، خاصة أن هذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان يتواكب مع حدث تاريخي وعرس ديمقراطي وهو إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، "لتسطر مصرنا الحبيبة تاريخ جديد يتحقق فيه الأمال والطموحات في مستقبل مشرق يعود بالخير والنفع على الجيل الحالى والأجيال القادمة".

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبدالمعز محمد، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوي تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأكد أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير إتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلِّد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها فى كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارىء ومرتل للقرآن العظيم.