تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مسيرة تنطلق من أمام ديوان المديرية، وتجوب الشوارع حتى ميدان السواقي، وسط المدينة، بمشاركة القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

ويشارك جميع القيادات التعليمية والعاملين بديوان المديرية، وعدد كبير من المعلمين، في المسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء التعديلات الدستورية أبريل 2019.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.