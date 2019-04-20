قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انتظمت منذ الساعة الأولى من بداية العمل، واستقبلت اللجان الناخبين من التاسعة صباح اليوم، وحضر القضاة رؤساء اللجان الفرعية قبل الموعد، لمعاينة مقار لجانهم.

وأضاف، في بيان له منذ قليل، أن الاقبال كان كثيفا من جانب الناخبين في الكثير من اللجان علي مستوي الجمهورية، ولم تتلق غرفة العمليات بالهيئة أية بلاغات عن وجود خروقات أو مخالفات للقانون أو قرارات الهيئة.

وأشار إلى أن الغرفة لم تبلغ بوجود تأخير في حضور القضاة، أو فتح أبواب اللجان، إلا في عدد محدود من اللجان، لظروف مختلفة.

ولفت إلى ان اللجان استمرت في عملها حتي التاسعة مساء، حيث أغلقت أبوابها معلنة انتهاء اليوم الأول.

أما بالنسبة للانتخابات في الخارج، فأشار إلى أنها تسير بشكل حسن في يومها الثاني، ولم تتلق غرفتي العمليات بوزارتي الخارجية والهجرة أية بلاغات عن وجود معوقات.