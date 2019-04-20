شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء اليوم، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

ورحب محافظ قنا بجميع الحضور وكذا زوار سيدي عبدالرحيم القنائي، وتقدم بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والحضور وجموع أبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبد الرحيم القنائي وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما دعا، خلال كلمته، إلى أهمية النزول إلى اللجان الانتخابية والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم واستكمال طريق التنمية لمصرنا الحبيبة.

من جانبه أكد فضيلة الشيخ محمد الطراوي، خلال كلمته، "إننا نحتفل اليوم بمناسبة جليلة وهي ليلة النصف من شعبان ففي هذه الليلة استجاب رب العزة لرسوله الكريم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام".

وأضاف، "إننا نحتفل أيضا بمولد المعلم الجليل سيدي عبدالرحيم القنائي تجديدا لسيرته العطرة وترسيخ للقيم والمعاني التي عاش عمره داعيا لها، حيث كان شديد التمسك بالعلم والمعرفة ويدعو إلى صدق التوكل على الله والإخلاص في العمل والاجتهاد في فعل الخيرات".

فيما تقدم النائب محمود عبدالسلام الضبع، خلال حديثه، بخالص التهنئة بتلك المناسبات إلي محافظ قنا وجميع الحضور وأهالي المحافظة، داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.