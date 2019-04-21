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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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فيديو| فيل يدهس 5 أشخاص ويتسبب في مقتلهم

فيديو| فيل يدهس 5 أشخاص ويتسبب في مقتلهم

"الانتخابات": الشعب أبطل الشائعات بتواجده الكثيف بلجان الاستفتاء

"الانتخابات": الشعب أبطل الشائعات بتواجده الكثيف بلجان الاستفتاء

المصريون في ماليزيا يواصلون التصويت على "تعديل الدستور" لليوم الثالث

المصريون في ماليزيا يواصلون التصويت على "تعديل الدستور" لليوم الثالث

الفنان محمد أبو الوفا في العناية المركزة بسبب وعكة صحية

الفنان محمد أبو الوفا في العناية المركزة بسبب وعكة صحية

المذيعة رضوى حسن تروي تجربتها في التصويت بطريقة برايل لأول مرة

المذيعة رضوى حسن تروي تجربتها في التصويت بطريقة برايل لأول مرة

رئيس حزب التجمع: خوف المصريين على وطنهم وراء مشاركتهم في الاستفتاء

رئيس حزب التجمع: خوف المصريين على وطنهم وراء مشاركتهم في الاستفتاء

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مصر «تُعدِّل» مسارها

مصر «تُعدِّل» مسارها

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

"ريد كاربت" في استقبال المواطنين أمام لجان تعديل الدستور بالتجمع

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