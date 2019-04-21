الفنان محمد أبو الوفا في العناية المركزة بسبب وعكة صحية

حالة من الحزن الممزوجة بالدعاء قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة للفنان محمد أبو الوفا في حالة صحية سيئة، وهو يخضع للعلاج في أحد المستشفيات، مطالبين محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال مصدر داخل مستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، لـ "الوطن"، إن الفنان محمد أبوالوفا، يخضع للعلاج في العناية المركزة داخل المستشفى، حيث يعاني من التهاب شديد في الصدر يتطلب تدخل وعناية طبية خاصة، مشيرًا إلى تحسن حالته الصحية.

يعتبر محمد أبو الوفا من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أداءه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها "ابن حلال" ،"نسر الصعيد"، "كلبش"، "كأنه امبارح"، "الميزان" و"الشارع اللي ورانا".