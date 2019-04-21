قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة سابقًا، إن الهدف من التعديلات الدستورية ليس الهدف منها مد فترة الرئاسة للرئيس عبدالفتاح السيسي كما يّدعي البعض أعداء الوطن، موضحًا أن مصر عقب ثورة 25 يناير تعرضت لكثير من الاهتزازات والتجارب.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يقضي على خطة تنظيم الإخوان، مؤكدًا أن الشارع المصري دائمًا ما يكون البطل أمام المشاهد الاستثنائية.

وتابع :" دستور 2014 كُتب على عجل وبشكل فئوي للغاية، و لأول مرة بعد التعديلات الدستورية أصبح لدينا دستور يحمي كوته المرأة في البرلمان، نحن اليوم لسنا أمام انحياز رئيس للمرأة، ولكن لدينا نص دستوري يحمي كوتة المرأة المصرية في البرلمان".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.