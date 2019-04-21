خرج عدة آلاف من المواطنين في احتجاج مناهض للحكومة في صربيا، بعد يوم من تنظيم حكومة الرئيس ألكسندر فوشيتش في مسيرة حاشدة في مسعى واضح لمواجهة أشهر من التظاهرات في شوارع بلغراد ضده.

وسار المحتجون عبر شوارع وسط بلغراد السبت مطالبين بمزيد من الديمقراطية وحرية الإعلام في صربيا، وفقا لـ "سكاي نيوز".

مسيرات كهذه تشهدها بلغراد كل يوم سبت منذ ديسمبر الماضي، وقال فوشيتش لأنصاره خلال مسيرة الجمعة إن الخلافات السياسية ينبغي تسويتها عبر صندوق الاقتراع.

ونقل عشرات الآلاف من المواطنين من أنحاء صربيا وعدد من دول الجوار بالحافلات إلى بلغراد للمشاركة في مسيرة فوشيتش في استعراض للقوة السياسية.