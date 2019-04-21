أعرب بدر عبد العاطي، سفير مصر بألمانيا، عن فخره بكل مصري شارك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية سواء داخل أو خارج مصر، موضحًا أن مشاركة المصريين تعكس وعي الجميع، ورغبتهم في التنمية السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المشهد"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة "TEN"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشباب على الاستفتاء، مؤكدًا أن اليوم الثاني لاستفتاء المصريين بالخارج مر بسلام دون أي مشكلات، كما أن مشاركة المرأة كانت قوية.

ووجه سفير مصر بألمانيا، الشكر والتقدير لكل أبناء الجالية المصرية في برلين على المشاركة الإيجابية في التعديلات على الدستور، مؤكدًا أن البعض سافر لمسافة 700 كيلو متر للاستفتاء، ونحن فخورون بكل مصري مقيم بألمانيا.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.