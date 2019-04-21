المصريون في ماليزيا يواصلون التصويت على "تعديل الدستور" لليوم الثالث

افتتحت السفارة المصرية بالعاصمة الماليزية كوالالمبورا، اليوم، أبوابها لاستقبال المصريين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين المقيمين بالخارج.

وانطلق التصويت بمقر السفارة، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت ماليزيا، الثالثة صباحًا بتوقيت مصر.

وبدأ التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الأول الجمعة، للمصريين في الخارج، لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.