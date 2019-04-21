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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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حالة الطقس اليوم الأحد 21 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأحد 21 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

السلطات الأمريكية تعتقل زعيم ميليشيا مناهضة للمهاجرين

السلطات الأمريكية تعتقل زعيم ميليشيا مناهضة للمهاجرين

السفارة المصرية في تايلاند تستقبل المصريين في اليوم الختامي للاستفتاء

السفارة المصرية في تايلاند تستقبل المصريين في اليوم الختامي للاستفتاء

سفارة مصر بميانمار تفتح أبوابها لثالث أيام استفتاء تعديل الدستور

سفارة مصر بميانمار تفتح أبوابها لثالث أيام استفتاء تعديل الدستور

سفارة مصر بفيتنام تفتح أبوابها لثالث أيام الاستفتاء

سفارة مصر بفيتنام تفتح أبوابها لثالث أيام الاستفتاء

المصريون بإندونيسيا يبدأون التصويت في اليوم الثالث للاستفتاء

المصريون بإندونيسيا يبدأون التصويت في اليوم الثالث للاستفتاء

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مصر «تُعدِّل» مسارها

مصر «تُعدِّل» مسارها

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

20 فيديو| حصيلة الساعات الأولى للاستفتاء.. مسؤولون ونجوم في أول الصفوف

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

بالصور| وزراء في طوابير الاستفتاء: "لا تنازل عن الحق الدستوري"

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