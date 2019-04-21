الأبنودي.. الشاعر الذي أبدع في كتابة "شيء من الخوف"

يعتبر الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، أحد أهم شعراء الوطن العربي الذين تميزوا بكتابة الشعر بالعامية وخاصة باللهجة الصعيدية التي تميز أهل جنوب مصر.

وعلى مدار مشواره الفني والثقافي قدم الأبنودي العديد من القصائد والدواوين وكتابة الأغنيات لعدد كبير من المطربين في الوطن العربي من أشهرهم "عبد الحليم حافظ، محمد رشدي، شادية، محمد منير، علي الحجار" وآخرين، وكانت دوما ما تحقق أغنياته شهرة كبيرة.

ولكن الأبنودي خلال مسيرته الكبيرة لم يتميز في الشعر وكتابة الأغنيات فقط، ولكن كان لديه إسهام كبير في السينما المصرية والأعمال الدرامية فكتب السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية المميزة، والسهرات الدرامية.

شيء من الخوف

كانت بداية الأبنودي مع السينما في عام 1969، حينما تعاون مع السيناريست صبري عزت، في تحويل رواية الأديب ثروت أباظة، التي كانت تحمل نفس الاسم إلى فيلم سينمائي، وشارك الأبنودي في كتابة الحوار الخاص بالفيلم لخبرته الكبيرة في الثقافة الصعيدية والتراث، وكتب أيضًا أغاني الفيلم.

أغنية الموت

في عام 1973 قدم مع الكاتب الكبير توفيق الحكيم، السهرة التليفزيونية "أغنية الموت"، وكتب وأعد الحوار باللهجة الصعيدية، وكانت السهرة للمخرج سعيد مرزوق ومن بطولة فاتن حمامة، وعبدالعزيز مخيون، وكريمة مختار.

الطوق والأسورة

في عام 1986 قدم الأبنودي مع المخرج خيري بشارة، الفيلم السينمائي "الطوق والأسورة" عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبدالله، وكتب الأبنودي السيناريو والحوار بمشاركة المخرج خيري بشارة، والفيلم من بطولة "شيريهان، عزت العلايلي، فردوس عبد الحميد".

وبعد مشوار فني كبير ومميز رحل عن عالمنا الشاعر والكاتب الكبير عبدالرحمن الأبنودي، في مثل هذا اليوم 21 أبريل عام 2015، عن عمر ناهز 76 عاما.