بالفيديو| تزامنا مع مناسبة دينية.. قتلى وجرحى في 6 انفجارات بسريلانكا

أفادت مصادر سياسية في سريلانكا، الأحد، بوقوع ستة انفجارات، ضمنها كنيستين وفندقين بالعاصمة كولومبو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت تقارير محلية، بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 280 آخرين في انفجارات استهدفت فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو، وكنيسة أخرى في نيغومبو، شمالي العاصمة، بالتزامن مع عيد القيامة.

وقالت وسائل إعلام سريلانكية أن انفجارين وقعا في كنيستين خلال قداس عيد الفصح، فيما وقعت عدة انفجارات أخرى في كولومبو ومناطق أخرى من البلاد.

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لانفجاري الكنيستين، بعاصمة سريلانكا.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0