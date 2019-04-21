قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، التماسا ثانيا لإلغاء وإعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول، في حالة من عدم الرضا بخسارة الانتخابات منذ 3 أسابيع ماضية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أنّ الحزب يريد إلغاء الانتخابات السابقة في المدينة وإجراء انتخابات جديدة بها، إذ تقدم بالتماس للجنة الانتخابات تضمن قائمة بأصوات "غير مؤهلة قانونيا".

واستند الحزب في التماسه على إدلاء آلاف الأشخاص بأصواتهم في إسطنبول، رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إنّ 14712 صوتا كانت قد استبعدت من الوظائف العامة بقرار حكومي "غير مؤهلة بحسب الحزب الحاكم"، أدلوا بأصواتهم في انتخابات اسطنبول في 31 مارس الماضي.