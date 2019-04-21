دعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت بلاده، وفقا لـ"سكاي نيوز"

وكان قد ارتفع عدد قتلى التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، اليوم، إلى 52 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 280 مصابا.

ووقعت ستة انفجارات، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، وتقع إحدى الكنائس في نيغومبو إلى شمال كولومبو.

وقالت وسائل إعلام سريلانكية أن انفجار الكنائس جاء خلال قداس عيد الفصح، فيما وقعت عدة انفجارات أخرى في كولومبو ومناطق أخرى من البلاد.