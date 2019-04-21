وصول القضاة للجان الاستفتاء في كفر الشيخ لبدء ثاني أيام التصويت

وصل القضاة المشرفين على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة كفر الشيخ، إلى لجانهم قبل بدء عملية التصويت لليوم الثاني على التوالي.

وقال المستشار سعد السعدني رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بمحافظة كفر الشيخ، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، في تصريحات صحفيه عنه، إنّ 579 مستشارا وقاضيا يشرفون على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بـ70 مستشارا في اللجان العامة، و15 مستشارا احتياطيا.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.