وصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالسويس، في ثاني أيام عمليات الاستفتاء على الدستور في 93 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية تشديد الإجراءات الأمنية من قبل عناصر التأمين، والتي أغلقت الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلا عن وجود شباب خارج اللجان لمعرفة رقم اللجنة لكل مواطن سيدلي بصوته.

يذكر أنّ محافظة السويس بها 5 لجان عامة و68 لجنة انتخابية و93 لجنة فرعية، ومن له حق التصويت 451 ألف مواطن.

وتفقد قوات التأمين المكلفة بتأمين الاستفتاء، لجان الاستفتاء داخل السويس، في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.