لبنان: بدء الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الأخير

استأنفت لجنة الاقتراع في مقر السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم "الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة" عملها في استقبال المواطنين المصريين من الجالية، وكذلك الذين يتواجدون حاليا في البلاد بشكل مؤقت، ويرغبون في الإدلاء برأيهم في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب.

وحضر أعضاء البعثة الدبلوماسية المشرفون على اللجنة والموظفون المعاونون لهم منذ الصباح الباكر، حيث استهلوا عملهم قبل بدء أعمال اليوم الثالث والأخير من عملية الاقتراع، بالتأكد من سلامة أختام الإغلاق التي كان قد تم وضعها باستخدام الشمع الأحمر على فتحات ومخارج صناديق الاقتراع التي تحتوي على بطاقات إبداء الرأي على مدى يومي أمس وأول أمس.

وبدأت لجنة الاقتراع في استقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا، في ظل إجراءات تنظيمية من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء برأيهم في الاستفتاء، على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات.

وبدأ استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الأول الجمعة، للمصريين في الخارج، لمدة ثلاثة أيام، ينتهي اليوم، فيما يجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.