لجان قصر النيل تفتح أبوابها أمام المواطنين للتصويت على التعديلات

فتحت لجان دائرة قصر النيل في وسط القاهرة، أبوابها أمام الناخبين، لليوم الثاني للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما تشهد جميع مقرات اللجان الانتخابية في الدائرة إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.