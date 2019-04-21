لجان العمرانية والهرم تفتح أبوابها في ثاني أيام الاستفتاء

فتحت لجان التصويت في مدرسة السادات الابتدائية والجيزة الثانوية الزراعية وهشام شتا الإعدادية للبنات وأم المؤمنين الثانوية للبنات ومجمع المدارس خلف السنترال بمنطقتي العمرانية والهرم، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية في اليوم الثاني في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الحدث المهم، إذ تتم عملية الاستفتاء داخل 563 مركزا انتخابيا و1004 لجنة فرعية و5 لجان عامة، وأنشئت غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتلقي أي بلاغات خاصة بعملية الاستفتاء والتعامل معها على الفور.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.