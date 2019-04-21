أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة، وتم تداول 306 شاحنات بضائع، و4 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 179 شاحنة، و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 127 شاحنة بضائع .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، بينما تغادر السفينة HR and ،eavour فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي The End Evour، أمانة، الحرية1، الحرية2، ووادي طيبة، وغادرت السفينة Great arsenal.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وبريدج، ومغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن، وهي سينا، أيلة، وبريدج.