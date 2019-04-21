تجمع عدد من العاملين في اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الأزهر بلجنة رقم 1 في باب الشعرية، للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة خليل أغا الثانوية، مؤيدين التعديلات الدستورية.

ورفع العاملون لافتة كبيرة مكتوبا عليها "نعم للتعديلات الدستورية.. من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار"، بقيادة مجدي عز لعرب نقيب العاملين.

وتجمع العاملون باللافتة التي أغلقت طريق الدخول إلى اللجنة رافعين أعلام مصر، كما فتحت لجان مناطق باب الشعرية والموسكي والجمالية أبوابها أمام المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية في ثاني أيام الاستفتاء الذي ينتهي غدا.

وشهد محيط اللجان تعزيز أمني من قبل قوات الجيش والشرطة في إطار تأمين الاستفتاء، وأغنيات وطنية استمرت على مدار اليوم أمس أمام اللجان.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.