توفي السيد عوض مدير عام رعاية الطلبة بجامعة سيناء، في أثناء احتفالية الجامعة بختام أنشطتها.

وأكد المشاركون أن عوض سقط مغشيا عليه في أثناء الاحتفالية، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أن المنية وافته بسكتة قلبية قبل الوصول إلى مستشفى العريش العام.