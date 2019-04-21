"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- في حفل ختام مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، تقدم الفنانه السورية "نيسم جلال" حفل غنائي وموسيقي بعنوان "أم العجايب" على مسرح الفلكي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفل "وهابيات" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- يستضيف مسرح الجمهورية حفلًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 15 و25 و35 جنيهًا.

- عرض 4 أفلام قصيرة بقاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- عرض فيلم "منزل بجانب البحر" بمركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "رفقًا بالقوارير" على مسرح تياترو آفاق الساعة 5:30 و8 مساءً، وسعر التذكرة 25 جنيهًا.