قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة "اللانشات" وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف "الغندور"، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجود على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد "عطية"، علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد ، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء ، والتعامل الفوري معها .