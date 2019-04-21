كشف البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعة الرسمي عن تأسيس مكتبه التمثيلي في مدينة أديس أبابا بأثيوبيا بهدف تعزيز العلاقات مع البنوك الأثيوبية ودعم التبادل التجاري من خلال الترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، في إطار خطط البنك التوسعية في السوق الأفريقية وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية.

ويعد هذا المكتب التمثيلي بمثابة حجر الأساس لتواجد البنك في أحد أكثر الأسواق الجاذبة بالمنطقة، حيث سجلت أثيوبيا أعلى معدلات للنمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات السابقة.

وقال هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بهذه الخطوة الأولى للتواجد الإقليمي لمصرفنا ونتطلع لفرص النمو الواعدة التي يوفرها السوق الأثيوبي بخاصةً في ظل الإصلاحات التي قامت بها أثيوبيا مؤخراً".

فيما قال حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة: "نحن نؤمن بأن هناك الكثير من فرص النمو الواعدة في أثيوبيا التي نتوقع أن يكون لها عائداً إيجابياً على مساهمي البنك التجاري الدولي، حيث يوفر مناخ الأعمال المزدهر في أثيوبيا سواءً على الصعيد التمويلي أو التجاري سبلاً جديدة لمصرفنا لإتاحة جميع الخدمات الممكنة للعملاء الحاليين والمستقبليين".