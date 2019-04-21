استضاف الصالون التثقيفي بمعرض زهور الربيع في حديقة الأورمان، أول ندوة عن تاريخ الحدائق الخديوية وحديقة الأورمان، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية.

نجح خبراء المركز في إبهار جمهور المعرض وعارضيه والاستحواذ على إعجابهم، بما قدموه من معلومات قيّمة ونادرة عن الحدائق الخديوية والتاريخية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقدّمت المهندسة تريز لبيب مستشار حديقة الأورمان وأحد مؤلفي كتاب "الحدائق الخديوية وتاريخ حديقة الأورمان"، معلومات قيمة وجديدة لجمهور الحاضرين، عن تاريخ الحدائق في جميع محافظات الجمهورية، وعن مناسبات إنشائها، وما أصابها من تطوير أو تعديات، كما عرضت أنواعا مختلفة من النباتات النادرة الموجودة في الحدائق والتي لا يوجد مثيل لبعضها في العالم، وبعض الأشجار والنباتات المهددة بالانقراض، كما صححت كثير من المفاهيم الخاطئة عن مجموعة من الحدائق الخديوية.

وعرضت نورهان سعيد، أخصائي علم النبات والمحيط الحيوي، توثيقا لأنواع النباتات الموجودة في حديقة الأورمان وأعدادها ومواطنها الأصلية، وأماكن زراعتها في الحديقة.

واستعرضت المهندسة فادية عبدالرؤوف تخطيط حديقة الأورمان باعتبارها نموذجا لتخطيط الغابات، بحيث تشتمل على أنواع متعددة من الأشجار والنباتات الأخرى.

وعرضت المهندسة مروة جمال مهندسة النظم والمعلومات الجغرافية، كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في توثيق التراث الطبيعي، وقدّمت عرضا تطبيقيا لتوثيق حديقة الأورمان باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بحيث يسهل على المتعامل مع البرنامج معرفة النباتات الموجودة في الحديقة والتعرف على معلومات كاملة عن كل نبات أو شجرة.

وعرضت أميرة صديق مدير مشروع بالمركز، استخدامات علم إدارة المخاطر وإدارة الأزمات في الحفاظ على التراث بمختلف أنواعه، وقالت إنّ التراث يحتاج إلى إسعافات أولية للحفاظ على ما قد يتعرض للتلف أو الإهمال، وأنّ هناك فريقا من المتدربين حاليا على التعامل مع المقتنيات التراثية التي تتعرض للاعتداء او الإهمال.

وشرح الدكتور إبراهيم عبدالعزيز رئيس فريق عمل توثيق التراث الطبيعي، مجموعة المخاطر التي يتعرض لها التراث الطبيعي وقابليته للفقد، مؤكدا أنّ الإهمال والتعديات من أهم المخاطر التي يتعرض لها التراث الطبيعي إضافة إلى قلة الوعي بقيمته التاريخية والإنسانية.

واختتم الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية وأستاذ الزينة وتنسيق الحدائق بجامعة القاهرة، الندوة، بإعلان أنّ الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتبنى خطة متكاملة للحفاظ على الحدائق التراثية التي تمثل قيمة تاريخية وإنسانية مهمة بالنسبة لمصر، وقال إنّ حديقة الأورمان وتطويرها يحظيان باهتمام كبير في هذا المجال.